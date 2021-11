'België zegt tegen statushouder: zoek woonruimte en waar je terechtkomt, maakt niet uit' 

Vier maanden: dat is de maximale tijd die een statushouder in België krijgt om zelf een woning te vinden. In tegenstelling tot Nederland moeten vluchtelingen met een verblijfsvergunning zelf op zoek naar een geschikte woonruimte. En dat kan tot grote problemen leiden. Zo belanden veel mensen in panden van huisjesmelkers, en in sommige gevallen komen ze op straat terecht.

Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt in België, kan hij of zij twee maanden, of met verlenging maximaal vier maanden, in het asielzoekerscentrum blijven. Daarna moet een statushouder vertrekken. Woning of niet.

Hoewel er wel wat hulp is om een woning te zoeken, is het door de krapte op de woningmarkt ontzettend lastig iets te vinden. Vorig jaar kregen bijna 4900 vluchtelingen een verblijfsvergunning. De Belgische overheid houdt niet bij wat er met hen gebeurt. Daarom zijn er geen cijfers over hoeveel een woning vinden of op straat belanden.

"We horen dat sommigen nog altijd op straat leven", zegt Didier Vanderslycke. Hij werkt voor Orbit VZW, een organisatie die vluchtelingen en migranten helpt. "De overheid zegt: 'hier zoek gewoon een woonruimte en waar je terechtkomt, maakt ons niet uit.'"

Moeilijke zoektocht

Door het grote tekort aan sociale huurwoningen is het voor een statushouder vrijwel onmogelijk om hier direct aanspraak op te kunnen maken. Ze moeten dus op zoek in de private sector. Daar wordt vaak een werkcontract geëist: iets wat de meesten in het begin nog niet hebben. Veel werkgevers eisen weer dat een werknemer een woning heeft, waardoor veel mensen tussen wal en schip vallen.

Vluchtelingen die uiteindelijk een woning weten te vinden, betalen volgens Vanderslycke vaak veel geld voor een kleine ruimte. Verschillende Belgische gemeenten herkennen dat probleem. Statushouders komen terecht in huizen die in handen zijn van huisjesmelkers, die het pand zeer slecht onderhouden en de ruimte aan zo veel mogelijk mensen proberen te verhuren. Regelmatig worden invallen gedaan, maar vervolgens belanden die vluchtelingen vaak een paar huizen verderop in precies dezelfde situatie.