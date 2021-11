Toezichthouder waarschuwt voor beleggen als verslavend spelletje

Inmiddels beleggen 1,9 miljoen huishouden; in de afgelopen twee jaar tijd zijn er een half miljoen bijgekomen. Meer dan een miljoen huishoudens doen het op eigen houtje, zonder financieel adviseur of tussenpersoon en met een simpele beleggingsapp. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt in Trendzicht, het jaarlijkse overzicht van trends en ontwikkelingen in financiële sector, voor gamification, beleggen als een soort spelverslaving.

Volgens de toezichthouder loopt een op de acht particuliere beleggers, dat zijn ruim 120.000 huishoudens, een groot risico om in de financiële problemen te komen als de stemming op de beurs of in de huizenmarkt omslaat. "Zeker als mensen dit doen met geld dat ze op korte termijn nodig hebben bij financiële tegenslag, of in de toekomst om na hun pensioen van rond te komen", zegt AFM-voorzitter Laura van Geest. Bijna 40 procent denkt "veel geld" te kunnen verdienen met beleggen, blijkt uit onderzoek van de AFM.

Veel transacties, grote risico's

Populaire, goedkope en laagdrempelige beleggingsapps, zoals DeGiro, Bux en eToro, waarbij een legitimatie en een rekeningnummer doorgaans voldoen, verleiden vaak tot het aangaan van veel transacties en tot het nemen van risico's. De particuliere beleggers denken dat in een tijd van lage spaarrente met beleggen gemakkelijk en snel vermogen opgebouwd kan worden. Daarbij wordt veelal risicovol belegd, niet aan risicospreiding gedaan en doorlopend gekocht en verkocht. De informatie wordt veelal van sociale media gehaald, constateert de AFM.

De AFM is van plan toezicht te houden op hoe beleggingsproducten worden aangeboden, en het voorgespiegelde risico en rendement. De zorgen van de toezichthouder zijn ingegeven door tekenen van oververhitting op de financiële markten. "Ik krijg herinneringen aan de campingbeleggers ten tijde van de millenniumwisseling en de internetbubbel", aldus Van Geest.

In die periode namen Nederlanders voor het eerst hun mobiele telefoons mee op campingvakantie. Ze gaven hun beursopdrachten telefonisch door, de koersen gingen omhoog en uiteindelijk ook weer onderuit.