34.000 nieuwe coronagevallen in Duitsland: hoogste aantal sinds begin pandemie

Correspondent Charlotte Waaijers op NPO Radio 1:

"Op de persconferentie gisteren pleitte gezondheidsminister Spahn er ook voor dat mensen getest moeten zijn om toegang te kunnen krijgen tot verpleeghuizen. Door uitbraken in verpleeghuizen zijn veel mensen overleden.

Spahn vindt ook dat iedereen een 'opfrisprik' moet krijgen. Dat is niet overal goed gevallen, onder andere niet omdat de commissie die daarover gaat, de STIKO, altijd gezegd heeft dat risicogroepen, verplegend personeel en mensen die gevaccineerd zijn met Janssen die een extra prik kunnen halen.

Dat zorgt voor verwarring, huisartsen krijgen ook veel vragen binnen en zeggen dat ze hun tijd beter anders kunnen besteden.

Maar uiteindelijk gaat de minister van Volksgezondheid niet over extra maatregelen, veel is aan de deelstaten zelf. In Saksen, één van de deelstaten waar het aantal besmettingen hard stijgt, worden vanaf komende maandag de maatregelen verscherpt. Daar word je als niet-gevaccineerde niet meer toegelaten tot veel cafés en restaurants of theaters.

Er is wel een groeiende behoefte om dergelijke beslissingen meer eenduidig te maken, maar het is nog niet duidelijk of er ook een top gaat komen voor alle deelstaten hierover. Daarover wordt nog gediscussieerd."