Formatie gaat verder in Groningen, gesprekken met slachtoffers aardbevingen

De gesprekken in de formatie zijn verdergegaan in Groningen. Onder leiding van de informateurs Koolmees en Remkes vergaderen de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie en hun secondanten daar in het provinciehuis.

Een deel van de tijd is ingeruimd voor gesprekken over de aardbevingen in de provincie: daarvoor zijn gedupeerden, bestuurders, deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Tegenover het provinciehuis hebben protestgroepen een scherm opgesteld waarop gesprekken te zien zijn met slachtoffers. Ook voor de gesprekken binnen grepen gedupeerden buiten de kans om poltici aan te spreken. Veel van hen klagen over de trage oplossing van de problemen.

'Dingen versnellen'

VVD-leider Rutte zei dat dat de ontmoetingen er onder meer over gaan om "dingen te versnellen". Hij noemde het prettig dat de getroffenen niet naar Den Haag hoeven te komen. Ook CDA-voorman Hoekstra erkende dat de afwikkeling van de schade te lang duurt en dat de problemen enorm zijn. "Ik heb niet de illusie dat we dat met een bezoek vandaag even kunnen oplossen, maar het is wel belangrijk dat we hiernaartoe komen om te laten zien hoe serieus we het nemen."

ChristenUnie-voorman Segers benadrukte dat veel toezeggingen dreigen te verzanden in een bureaucratische molen. "We moeten oppassen te snel te veel te beloven wat we niet kunnen waarmaken, want dat is een recept voor frustratie."

Het is voor het eerst dat gesprekken in een kabinetsformatie op een locatie worden gevoerd die voortkomt uit een van de grote kwesties bij de onderhandelingen. Volgens de informateurs willen de partijen op deze manier een begin maken met de beloofde nieuwe bestuurscultuur.