Wekdienst 4/11: Uitspraak steekpartij drillrapruzie • Nieuwe Europese coronakaart

En dan nog even dit:

In de Biesbosch is een meerval van 2,43 meter gevangen. Dat is een record.

Jeroen Breur, die de vis aan de haak had, meldde zijn vangst aan bij de organisatie die de records van alle zoetwatervisvangsten in Nederland bijhoudt. Daar bleek dat deze meerval de grootste vis is ooit gevangen in Nederland.

Het NOS Jeugdjournaal maakte er dit filmpje van: