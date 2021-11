Amsterdamse politie onderzoekt vondst dood damhert in Westerpark

De politie is een onderzoek gestart naar een damhert dat dinsdagmiddag dood werd aangetroffen in het Westerpark in Amsterdam. Het dier is naar alle waarschijnlijkheid door een stroper om het leven gebracht en vervolgens achtergelaten in het park. Omdat dat strafbaar is, is de politie op zoek naar getuigen, meldt NH Nieuws.

Het hert werd gevonden door vrijwilligers van de dierenambulance. De organisatie sprak op Twitter van de "meest bizarre vondst ooit". Veel is nog onduidelijk. Zo is niet bekend hoe het dier in het park is terechtgekomen en waar het is gedood. Er komen normaal gesproken geen damherten voor in het Westerpark.

Om erachter te komen hoe het dier om het leven is gekomen, werd het hert gisteren onderzocht door de politie. Daaruit bleek dat het hert op een dusdanige manier om het leven is gebracht, dat er specifieke kennis voor nodig is. "Dat is te zien aan hoe het dier is doorgesneden en gevild, waarna al het vlees is meegenomen. Dat is vermoedelijk het werk van een stroper of jager", zegt de politie tegen AT5.

Dierenpoot

Gistermiddag werd op de Rapenburgerstraat in het centrum ook een dierenpoot gevonden. Een tipgever belde de politie omdat hij het vermoeden had dat de poot mogelijk afkomstig was van het gevonden hert.

De poot is door de politie overgebracht naar medewerkers van de dierenambulance. Onderzoek moet uitwijzen of de poot inderdaad afkomstig is van het dode damhert.