Wit-Russisch vrachtvliegtuig stort neer in Rusland, negen doden

In het oosten van Rusland is een Wit-Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Daarbij zijn alle inzittenden om het leven gekomen, melden de lokale autoriteiten. Er waren negen mensen aan boord.

De vliegtuigcrash was in de omgeving van de stad Irkoetsk. De Antonov An-12 van de maatschappij Grodno stortte neer bij de landing. Onduidelijk is hoe dat kon gebeuren.

Volgens de Wit-Russische autoriteiten zaten aan boord van het toestel drie Wit-Russen, twee Russen en twee Oekraïners. Rusland meldt dat er ook twee passagiers meevlogen. Over hun identiteit is niets bekend.

De Russische autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de crash.