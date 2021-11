Iran beschuldigt VS van poging tot confisqueren van olietanker

Iran heeft de Verenigde Staten ervan beschuldigd dat het land geprobeerd heeft een Iraanse olietanker te confisqueren. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde hebben militairen een poging van de Amerikaanse marine verijdeld in de Golf van Oman. Het incident zou zijn gebeurd ten zuiden van de havenstad Chabahar; Iran zegt niet wanneer.

Anonieme Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers bestrijden tegenover persbureau Reuters de lezing van Iran. Zij zeggen dat in werkelijkheid Iran een olietanker geconfisqueerd heeft. Volgens de functionarissen heeft Iran vorige maand een schip dat onder Vietnamese vlag voer in beslag genomen en was de Amerikaanse marine uitsluitend in het gebied om de situatie in de gaten te houden.

Atoomakkoord

Iraanse elitetroepen hebben de afgelopen jaren vaker olietankers in beslag genomen in de Golf van Oman en de Straat van Hormuz. Eerder legde Irandeskundige Peyman Jafari (UvA) aan de NOS uit dat de inbeslagnames vooral machtsvertoon zijn en dat het regime hiermee de druk op de internationale gemeenschap wil opvoeren om de sancties tegen het land op te heffen en een nieuw atoomakkoord te sluiten.

In dat akkoord uit 2015 spraken Iran, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland af dat het kernprogramma van Iran aan banden zou worden gelegd. Hiermee moest voorkomen worden dat het land kernwapens kon gaan bouwen. In ruil daarvoor werden economische sancties tegen Iran geschrapt.

In 2018 trok de VS zich eenzijdig terug uit het akkoord. Volgens de toenmalige president Trump was het land ondanks het akkoord doorgegaan met het ontwikkelen van kernwapens. Amerika schroefde de sancties tegen het land vervolgens weer op. Europa liet toen wel weten het akkoord in leven te willen houden, maar dat staat onder grote druk.

Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zouden toezien op het naleven van het akkoord, maar de atoomwaakhond van de VN liet onlangs weten dat het steeds moeilijker wordt om te achterhalen in hoeverre Iran de afspraken uit het atoomakkoord van 2015 nakomt.

Geen inspecteurs

Sinds februari laat het land geen IAEA-inspecteurs meer toe. Wel mag de IAEA op de meeste nucleaire complexen meekijken met bewakingscamera's. Ook heeft het land zijn voorraad hoogverrijkt uranium sinds mei aanzienlijk vergroot.

Onderhandelingen over een nieuw akkoord gaan volgens Ali Bagheri Kani, een van de hoogste onderhandelaars in Iran, op 29 november verder in Wenen. De Amerikaanse president Biden zei al eerder dat hij het akkoord uit 2015 nieuw leven wil inblazen.