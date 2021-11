Lekken van sms Macron is volgens Frankrijk nieuw dieptepunt in relatie met Australië

De relatie tussen Frankrijk en Australië heeft een "ongekend nieuw dieptepunt" bereikt met het lekken van een tekstbericht van de Franse president Macron aan de Australische premier Morrison.

Dat heeft de Franse ambassadeur in Australië, Jean-Pierre Thebault, gezegd in een toespraak voor de Australische journalistenorganisatie National Press Club. Het is volgens hem onduidelijk hoe het nu verder moet tussen de landen op vlakken als onderling vertrouwen.

Australië en Frankrijk liggen al anderhalve maand met elkaar overhoop, nadat Australië had besloten een contract van 40 miljard euro voor Franse onderzeeërs te schrappen ten gunste van een deal met de VS voor kernonderzeeërs.

Sms'je van Macron

Gisteren dook in Australische media een tekstbericht van Macron op dat de Franse president in september naar Morrison stuurde nadat die een overleg had voorgesteld over de onderzeeërs. Dat voorstel kwam kort voor de aankondiging van de deal met Amerika.

"Kan ik rekenen op goed of slecht nieuws als het gaat om onze gezamenlijke ambities wat betreft onderzeeërs?", zou Macron hebben gestuurd. Het is niet bekend wat Morrison antwoordde, maar de premier zou het bericht van Macron hebben gebruikt als bewijs dat Frankrijk allesbehalve zeker was van het doorgaan van de deal.

Volgens Frankrijk kwam het schrappen van de order vanuit het niets. Eerder beschuldigde Macron de Australische premier van liegen, onder meer tijdens een diner in Parijs in de zomer. Morrison ontkende te hebben gelogen. Volgens hem is hij altijd duidelijk geweest over het feit dat de Franse dieselonderzeeërs waarschijnlijk niet geavanceerd genoeg waren voor Australië.

'Misleiding was bewust'

De Franse ambassadeur Thebault hekelt het lekken van het bericht. Volgens hem is het een waarschuwing voor alle regeringsleiders die zaken doen met Australië. "Want er zal gelekt worden en wat je in vertrouwen zegt tegen partners zal uiteindelijk tegen je gebruikt worden."

Verder blijft hij bij het standpunt dat Australië Frankrijk heeft voorgelogen. "De misleiding was bewust", zei hij. "En misschien is er een verschil tussen misleiden en liegen. Maar als een bevriende regeringsleider je misleidt, dan lieg je tegen hem."