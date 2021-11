Mysterie rond gestroopt damhert in Amsterdamse Westerpark

Directeur De Jong zegt dat een groot deel van de huid van het hert was gestroopt. "Maar het is voor ons lastig in te vullen of het is gevild, of dat het door een roofdier is aangevreten", zegt ze.

Verder zijn er nog tal van zaken onduidelijk. Zoals hoe het dier in het park is terechtgekomen en waar het is gedood. Er komen normaliter geen damherten voor in het Westerpark.

De dierenambulance heeft de vondst van het kadaver, dat inmiddels is vernietigd, direct gemeld bij de politie. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laten weten dat er nog geen onderzoek is gestart. "We hebben niets om een onderzoek mee te beginnen", zegt de woordvoerder. "Er zijn geen getuigen of camerabeelden, er is niets. Maar getuigen kunnen zich altijd bij ons melden."