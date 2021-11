Australische politie vindt vermiste Cleo (4) terug na 18 dagen, man opgepakt

Een vermist 4-jarig meisje is na achttien dagen teruggevonden door de politie in West-Australië. Cleo Smith verdween toen ze met haar ouders aan het kamperen was. Sindsdien ontbrak ieder spoor. De politie ging vrij snel uit van uitvoering, onder meer omdat de rits van de tent te hoog was voor het meisje om zelf open te hebben gemaakt.

Uiteindelijk werd het meisje teruggevonden op zes minuten rijden van haar ouderlijk huis. Ze bevond zich in een afgesloten huis. Een 36-jarige man is opgepakt en wordt verhoord door de politie. De politie trad niet in detail over wat het meisje mogelijk overkomen is. Toen ze werd aangetroffen glimlachte Cleo, zegt de politie en haar toestand is "zo goed als je in deze omstandigheden zou kunnen verwachten".

Er was een beloning uitgeloofd van 1 miljoen Australische dollar (640.000 euro) voor informatie die naar het meisje zou leiden. De politie zegt duizenden tips ontvangen te hebben. Daarin moest gezocht worden naar een "speld in een hooiberg", aldus de plaatsvervangend politiecommissaris: "Gisteren is die speld gevonden en die leidde naar het adres waar Cleo werd gered."

De Australische premier Morrison reageerde op Twitter: