Vierseizoenenband rukt op, vooral bij de 'kleine rijder'

Garage Creemers in Roermond ziet de trend duidelijk: "Vijf jaar geleden reed nog 10 procent van onze klanten op vierseizoenenbanden, nu is dat zeker 30 tot 35 procent. Voor ons is dat niet echt gunstig. We zien de klanten natuurlijk veel minder in de werkplaats. Dat klanten geld besparen met de vierseizoenenband, voor het wisselen én de opslag, speelt zeker mee in die overweging."

Overigens houden leasemaatschappijen vast aan zomer- en winterbanden. "Leaserijders maken toch veel kilometers per jaar en dan zorgen winterbanden voor minder schades en ze verhogen de veiligheid", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Wij raden vierseizoenenbanden vooral aan voor compacte en lichtere auto's. "Voor de grote, zwaardere sportieve auto's, zoals SUV's, adviseren we het gebruik van zomerbanden in de zomer en winterbanden in de winter."