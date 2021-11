Outbreak Management Team ziet niets in coronapas in zorg

Op 12 november kijkt het demissionaire kabinet opnieuw naar de situatie en besluit dan over de maatregelen. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet alvast voorbereidingen te treffen voor nieuwe maatregelen, mocht blijken dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen.

De deskundigen noemen als voorbeelden het beperken van de openingstijden, een verplichte zitplaats en afstand houden in de horeca, sluiting van niet-essentiële sectoren, de verdere inzet van de coronapas bij bijvoorbeeld contactberoepen, in de detailhandel en sommige publieke ruimtes en de zogeheten 2G-maatregel. Dat betekent dat alleen mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van corona nog een QR-code kunnen krijgen. Een negatieve test is dan niet meer genoeg.

"In hoeverre dergelijke verzwarende maatregelen dan generiek genomen moeten worden of toegespitst op specifieke groepen of regio's, gebieden of wijken acht het OMT buiten haar domein, en is aan de politiek", schrijven de deskundigen.