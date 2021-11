Kabinetsplannen 'mokerslag' voor Nederlandse amateursport

De hoogste baas van Nederlandse amateurvoetbal voorziet ook andere problemen. "Teams zullen onvolledig op het veld staan of zich uit de competitie terugtrekken, met alle gevolgen van dien. Ik snap dat de regering maatregelen wil treffen, begrijp me goed. Maar wentel het probleem niet op de sporter af."

"Anderhalf jaar lang hebben wij als KNVB keihard gevochten voor onze sport. En dan krijg je dit. Deze maatregelen zijn een brug te ver."

Hoop

Van Tweel rest slechts de hoop dat de Tweede Kamer woensdag niet akkoord gaat met de kabinetsplannen. Eerder ving hij namens NOC*NSF al bot bij het kabinet.

"We staan in voortdurend contact met de overheid. Maandag hebben we een brief gestuurd waarin we duidelijk hebben gemaakt dat dergelijke plannen moreel niet te verkopen zijn. We zullen er woensdag in de Tweede Kamer op aandringen dat sport te allen tijde laagdrempelig moet zijn."

Op de vraag of de georganiseerde sport komend weekeinde overgaat tot protestacties moet Van den Tweel het antwoord schuldig blijven. "Daar zijn de sportbonden zelf verantwoordelijk voor. Als dat gewenst is, kunnen wij ze in dezen wel adviseren."