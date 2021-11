Erehaag voor doodgestoken vrouw (20) uit Den Bosch

Familie en vrienden van de 20-jarige vrouw uit Den Bosch die vorige week werd doodgestoken door haar halfzus, namen vandaag afscheid van haar. Ongeveer 200 mensen waren bij de herdenking en vormden een erehaag op straat.

De uitvaart begon met een dienst in een zalencentrum in Rosmalen. De kist werd in een witte koets met witte paarden naar andere locatie in het Brabantse dorp vervoerd, waar de familie in besloten kring afscheid van haar nam.

Een stoet volgde de witte koets met roze rook en ballonnen. Bij aankomst werden witte duiven losgelaten, schrijft Omroep Brabant.

Doodgestoken door zus

De 20-jarige vrouw werd ruim een week geleden doodgestoken door haar halfzus in hun huis in Den Bosch. De halfzus streamde de steekpartij live op Instagram, waarna de beelden rondgingen op sociale media.

De vrouw is aangehouden en opgenomen op de psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting Zaanstad. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.