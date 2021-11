Britse minister: Fransen laten in beslag genomen vissersboot vertrekken

Een Britse boot die in Franse wateren viste naar schelpdieren en in beslag werd genomen, mag de haven van Le Havre weer verlaten, meldt de Britse minister van Milieu George Eustice. De Schotse eigenaar van het schip zegt echter dat de Cornelis Gert Jan nog zeker tot morgen in de haven blijft, totdat er een hoorzitting over de kwestie heeft plaatsgevonden.

Het schip werd vorige week door de Franse autoriteiten in beslag genomen, te midden van gekibbel over visserijrechten tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Fransen had de boot niet de vereiste vergunning en viste die daarom illegaal. Het schip zou een boete van 75.000 euro tegemoet kunnen zien. Een andere boot werd beboet omdat Franse inspecteurs niet aan boord werden gelaten.

De Britten beweren dat het een drukmiddel van Frankrijk was in de opgelopen ruzie over het toelaten van vissers in elkaars wateren na de Brexit.

Frankrijk beklaagt zich erover dat Franse vissers sinds het handelsakkoord tussen de EU en het VK niet het afgesproken aantal vergunningen krijgen om te vissen in Britse wateren. De Britten zeggen dat 98 procent van de aangevraagde vergunningen aan EU-vissers zijn toegekend, maar de Fransen betwijfelen die cijfers en zeggen dat hun land naar verhouding minder vergunningen krijgt dan andere EU-landen. Vergunningen worden alleen afgewezen als vissers niet kunnen of willen aantonen dat ze eerder al in die wateren visten, zegt het Verenigd Koninkrijk.

Blokkade van haven

Er zijn al maandenlang gesprekken tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om het probleem op te lossen, met dreigementen over en weer. In mei blokkeerden Franse vissers de haven van het Kanaaleiland Jersey uit protest over het aantal vergunningen. Daar kwamen Britse marineschepen en vervolgens Franse patrouilleboten op af, maar tot een confrontatie kwam het niet.

De Franse president Macron had een ultimatum gesteld om uiterlijk maandag middernacht tot een akkoord te komen. Anders zou Frankrijk Britse schepen en vrachtwagens bannen bij een deel van de Franse havens en strengere controles uitvoeren. Ook zou Frankrijk de levering van elektriciteit aan de Britse kanaaleilanden Jersey en Guernsey terugschroeven.