Hoekstra: versnelde aanpak hypotheekrenteaftrek in formatie bespreken

Het ziet ernaar uit dat er bij de formatie wordt gesproken over een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Demissionair minister Hoekstra van Financiën schrijft dat dit naar verwachting nodig is om in aanmerking te komen voor miljardensteun uit het EU-coronaherstelfonds. Hij zit zelf als CDA-leider ook aan de formatietafel.

Nederland kan aanspraak maken op 5,96 miljard euro uit zogeheten de RRF (Recovery and Resilience Facility). Dat fonds helpt landen om te herstellen van de coronacrisis. Landen kunnen er een beroep op doen als zij structurele hervormingen en investeringen doorvoeren. Op die voorwaarde heeft Nederland destijds zelf gehamerd.

'Gelijktrekken huur en koop'

Hoekstra schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland, als enige EU-lidstaat, nog geen plan heeft ingediend. Er moeten volgens hem belangrijke keuzes worden gemaakt en dat kan niet aan een demissionair kabinet worden overgelaten; de keuzes moeten aan de formatietafel worden besproken.

Het gaat dan om "het meer gelijktrekken van de fiscale behandeling van de huur- en koopsector, onder andere door het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek". Hij noemt ook het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek.

Het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek ligt gevoelig bij CDA en VVD.

Volgens Hoekstra is er overigens nog voldoende tijd. "Tot rond de zomer van volgend jaar kan er in Brussel nog een plan worden ingediend, zonder dat het gevaar bestaat dat Nederland geld misloopt."