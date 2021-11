Aantal daklozen in Nederland groeit niet verder

Het aantal daklozen in Nederland lag op 1 januari van dit jaar op 32.000, 4000 minder dan een jaar eerder. Vooral het aandeel 18- tot 27-jarigen is gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de jarenlange stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen, stelt het CBS.

Sinds 2009 houdt het statistiekbureau het aantal daklozen in Nederland bij. Sindsdien is het aantal bijna verdubbeld. 80 procent van de daklozen is man, en ongeveer een derde woont in een van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Een op de vijf daklozen heeft een niet-westerse migratieachtergrond.

Het CBS kan niet zeggen waardoor dakloosheid onder bepaalde groepen meer voorkomt. Verder rekent het instituut thuislozen niet mee. Ze hebben net als daklozen geen eigen woonruimte, maar staan wel ingeschreven in het bevolkingsregister, met een adres bij een vriend of familielid. Het gaat dan bijvoorbeeld om 'bankhoppers'.