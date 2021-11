Podcast De Dag: koning Zuckerberg in het rijk van de metaverse

In een wat ongemakkelijke video kondigde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg afgelopen week de volgende fase van het internet aan: de metaverse. Internet is straks niet meer een plek waarnaar je kijkt via een scherm, maar waarin je je bevindt. Een virtuele driedimensionale wereld. En Facebook wil in die wereld een belangrijke speler worden. Het bedrijf heeft mede daarom gekozen voor een nieuwe naam: Meta.

Metaverse is een spannende en veelbelovende ontwikkeling, maar roept ook veel vragen op, zegt digitaal strateeg en tech-columnist bij Trouw, Ilyaz Nasrullah. Want is het wel verstandig dat techbedrijven en mensen als Mark Zuckerberg de regie in handen hebben bij de ontwikkeling van deze nieuwe dimensie, zeker als je ziet dat de rol van Facebook nu al zo omstreden is? "De koning van internet wil ook de koning van metaverse worden."

