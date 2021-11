Blokhuis trekt vergunning stamcelbank in, onbekend aantal gedupeerden

Demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft de vergunning ingetrokken van Stamcelbank Nederland (SCBN). "De veiligheid en kwaliteit van de opgeslagen cellen en daarmee veilige toepassing op de mens, kan niet langer gegarandeerd worden", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan en ontdekte dat de stamcelbank in Leusden de zaken niet op orde heeft. Zo is niet uitgesloten dat materiaal tussen donoren verwisseld kan worden en ook is niet altijd duidelijk of met steriel materiaal is gewerkt. De inspectie adviseerde daarom de vergunning in te trekken.

SCBN had sinds 2010 een erkenning. De commerciële stamcelbank haalde in opdracht van ouders stamcellen uit navelstrengbloed voor eventuele toekomstige toepassing op de donor zelf.