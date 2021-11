Meeste Nederlanders bezorgd over klimaatverandering, weinig vertrouwen in top

Bijna zeven op de tien Nederlanders (69 procent) maken zich zorgen over de opwarming van de aarde. En bijna zes op de tien (59 procent) maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. Dat blijkt uit een enquête, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van de NOS.

De enquête is gehouden in aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die gisteren is begonnen en duurt tot 12 november. De top wordt gezien als de belangrijkste internationale bijeenkomst sinds de conferentie in 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. Daarin werd afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot ruim onder de twee graden en het liefst onder de anderhalve graad. In Glasgow worden de klimaatdoelen die landen hebben gesteld verder besproken en uitgewerkt.

Dat er internationaal overleg plaatsvindt over het behalen van klimaatdoelen, zoals nu in Glasgow, vindt 69 procent een goede zaak. Slechts 11 procent heeft er vertrouwen in dat er concrete acties uit het overleg zullen volgen. Een aanzienlijke groep heeft dat vertrouwen niet (44 procent) of weet het niet (38 procent).

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (58 procent) gelooft echter dat het nog niet te laat is om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, tegenover 15 procent die denkt dat dat niet meer lukt.