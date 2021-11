Wekdienst 1/11: Veiligheidsberaad over nieuwe maatregelen • Wereldleiders naar klimaattop

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad vergaderen met de demissionair ministers Grapperhaus en De Jonge over eventuele maatregelen tegen de oplopende coronabesmettingen. Morgenavond is er weer een persconferentie van demissionair premier Rutte en De Jonge.

Regeringsleiders, onder wie demissionair premier Rutte en de Amerikaanse president Biden, bespreken op de VN-klimaattop in Glasgow oplossingen voor klimaatverandering.

De zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid komt aan het eind van de middag online bijeen voor een extra overleg naar aanleiding van excessief voetbalgeweld in de afgelopen weken. De regiegroep bestaat uit de KNVB, burgemeesters, politie en justitie.

En Rotterdamse basisschoolkinderen trappen het Nationaal Schoolontbijt 2021 af met een ontbijt in stadion de Kuip. De hele week doen een half miljoen kinderen mee aan een speciaal ontbijt op hun basisscholen.

Wat heb je gemist?

De man die gisteren zeventien mensen verwondde met een mes in een trein in Tokio wilde "mensen vermoordden en daarvoor de doodstraf krijgen". Volgens Japanse media heeft de 24-jarige verdachte dat na afloop gezegd. Hij was verkleed als de Joker, de kwaadaardige clown uit de Batmanstrips.

Een 70-jarige man ligt sinds de aanval in kritieke toestand in het ziekenhuis. De zestien andere slachtoffers raakten lichtgewond. Na de aanval stak de man ook nog een treinwagon in brand. In augustus was er in een trein in Tokio een soortgelijk steekincident.

Ander nieuws uit de nacht: