Chinese gevechtstoestellen vliegen weer langs Taiwan

Opnieuw zijn Chinese gevechtstoestellen over een gebied in de buurt van Taiwan gevlogen. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie vlogen acht toestellen enige tijd binnen de zogenoemde Air Defense Identification Zone van Taiwan. Ze zouden niet binnen het luchtruim van het eiland zijn gekomen.

De afgelopen tijd gebeurde dit vaker: ongeveer een maand geleden vlogen elke dag tientallen straaljagers en bommenwerpers in het gebied. De Air Defense Identification Zone is het gebied waarbinnen vliegtuigen zich moeten identificeren.

Waarschuwing

Juist vandaag werd China nog gewaarschuwd door de Verenigde Staten om geen 'eenzijdige actie' uit te voeren tegen Taiwan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi spraken elkaar in Rome, waar de G20-top wordt gehouden.

De ontmoeting was volgens een Amerikaanse functionaris "uitzonderlijk openhartig" en productief, schrijft persbureau Reuters. Het gesprek zou een goede basis vormen voor een virtuele bijeenkomst tussen China en de VS later dit jaar, zegt de functionaris.

Die ontmoeting was de eerste sinds de twee landen elkaar in maart bij een ontmoeting in de Amerikaanse staat Alaska publiekelijk verwijten maakten. De VS zei toen onder meer bezorgd te zijn over het handelen van China in Hongkong en China verweet de VS "een eigen versie van democratie" op te dringen.