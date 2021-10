Spaanse man doodgebloed bij stierenrennen in regio Valencia

Bij het jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse regio Valencia is een man van 55 omgekomen. Een stier ramde zijn hoorn in het been van de man, die in korte tijd veel bloed verloor en in een ziekenhuis stierf.

Het stierenrennen in de stad Onda is onderdeel van een feestweek in de Oost-Spaanse regio. Stieren worden losgelaten in het centrum en door de nauwe straten gejaagd. Honderden mannen rennen voor de stieren uit om hun moed te bewijzen, met het gevaar op de horens te worden genomen.

Elk jaar gebeuren er in Spanje ongelukken bij het stierenrennen, soms met dodelijke afloop. Het was dit jaar volgens regionale media extra druk in Onda, omdat het stierenrennen vanwege coronamaatregelen daar vorig jaar niet doorging.