Huisartsen in actie in Urk: 'Als we nu niets doen, gaat het helemaal mis'

Een recente golf van coronabesmettingen in Urk was voor de huisartsen in die gemeente aanleiding om zelf een vaccinatiecampage te beginnen. Huisarts Wilco Bloed, een van de initiatiefnemers, zag de laatste anderhalve week tientallen besmettingen in zijn praktijk. Alleen al donderdag werden vijf patiënten van hem met covid opgenomen in het ziekenhuis.

Mogelijk vanaf maandag kunnen Urkers bij hun huisarts een prik halen. En huisartsen gaan met hun patiënten in gesprek over corona en vaccineren. Ze gaan ze niet actief opzoeken, maar bij mensen die op spreekuur komen zullen ze het ter sprake brengen. Daarbij willen ze zich vooral richten op oudere en kwetsbare patiënten.

Aan de campagne doen alle huisartsen in Urk mee. Ze hadden al eerder actie ondernomen. In de zomer verspreidden ze huis-aan-huis een brief aan de deur, maar dat had weinig effect. "Omdat er toen weinig besmettingen waren, dachten mensen: 'wat moeten we ermee?'", zegt huisarts Bloed.

Pfizer

Want hoewel Urk veruit de laagste vaccinatiegraad van Nederland heeft, bleef het aantal coronagevallen beperkt. Tot anderhalve week geleden dus. De golf van besmettingen die Urk sinds een dag of tien overspoelt gaf de artsen de overtuiging dat ze iets moeten ondernemen. Daar kwam bij dat hun collega's in Staphorst het voorbeeld gaven.

Waarschijnlijk gaan de huisartsen prikken met Pfizer. Ze hebben ervaring met AzstraZeneca, waarmee ze dit voorjaar 60- tot 65-jarigen inentten, maar dit middel wordt niet meer gebruikt. "Het is toch wat minder effectief en het is negatief in het nieuws geweest vanwege bijwerkingen", aldus Bloed.

Vaccineren met Pfizer wordt voor de huisartsen "logistiek wel een uitdaging" denkt hij, want het vaccin moet bij 70 graden onder nul worden bewaard. Hoe de huisartsen ermee kunnen werken, wordt nog besproken met de GGD. "Maar ik begrijp dat een ampul met zes prikken nog wel een aantal uren buiten de koeling houdbaar is."

Volksaard

Enig optimisme heeft Bloed wel. De laatste dagen ziet hij al dat mensen zich toch laten vaccineren. Hij voorziet wel dat de huisartsen het heel druk krijgen. "We zijn nu al poepiedruk, maar ik denk dat een extra inspanning zich later uitbetaalt. Als we nu niets doen, worden we in januari helemaal overspoeld door een besmettingspiek."

Het zal nog wel heel wat tact en overtuigingskracht vergen om de Urkers te overtuigen, want het wantrouwen tegen de coronovaccins is groot. Sommige predikanten houden de gelovigen voor dat de vaccins het werk zijn van de duivel. "Daar moeten wij tegenover stellen dat de vaccins wel degelijk werken."

Hij denkt overigens niet dat de vaccinatiegraad op Urk vooral door religieuze redenen zo laag is. "Als je doorvraagt, merk je dat het vooral gaat om complotdenken, om wantrouwen tegen de overheid en weerzin tegen de ervaren dwang. Dat zit hier in de volksaard."