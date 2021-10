Inspectie treedt op tegen werkweken tot 100 uur op riviercruiseschepen

Personeel op riviercruiseschepen wordt soms gedwongen tachtig tot honderd uur per week te werken. Dat is ruim twee keer zoveel als wettelijk toegestaan. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vermoedt dat de overuren niet worden betaald en niet worden geregistreerd.

De misstanden komen naar voren uit een reeks onaangekondigde controles op riviercruisers, die de inspectie deze week samen met de Zeehavenpolitie verrichtte. In Rotterdam werd de Hongaarse hotelmanager van een riviercruiseschip opgepakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. De 35-jarige vrouw wordt verdacht van fraude, mogelijk met de arbeidstijdenregistratie.

Er zijn al jaren aanwijzingen dat personeel van riviercruisers te maken heeft met misstanden. Uit onderzoek van Trouw en het radioprogramma Argos bleek in 2018 dat het personeel op de varende hotels dikwijls aaneengesloten werkdagen maakt van tien tot zestien uur, tegen lage lonen. Gedwongen overuren worden veelal niet vergoed. Vrije dagen komen in het slechtste geval niet voor.

In juli van dit jaar voerde vakbond Nautilus nog actie op de Rijnkade in Arnhem. Woordvoerder Hans Walthie toen: "In deze hele branche is al jarenlang sprake van slechte behandeling van het personeel. Het moet gewoon afgelopen zijn. Deze mensen werken hard, ze moeten fatsoenlijk betaald worden."

Uitgeput

Uit de controles deze week blijkt dat er weinig verandert. Een van de medewerkers op een riviercruiser was zo uitgeput dat hij van de inspectie direct moest stoppen met werken. Hij werd weggestuurd om uit te rusten. Op een riviercruiser in Amsterdam werd de administratie in beslag genomen.

De misstanden in de cruisevaart worden steeds vaker in Europees verband aangepakt. Dat gebeurt onder de vlag van Aquapol, waarin Europese politiediensten samenwerken en informatie uitwisselen. Aquapol zegt de komende tijd meer controles te gaan doen.