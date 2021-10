Tineke de Nooij stopt met haar programma op NPO Radio 5

Tineke de Nooij stopt met haar eigen radioprogramma. De 80-jarige presentatrice kondigde het afscheid aan in haar programma TinekeShow op NPO Radio 5. Ze zal wel sporadisch invallen bij Omroep Max-programma's op de zender.

"Ik wil reizen nu het nog kan. Maar ik ga het werk ongelooflijk missen", zei De Nooij, terwijl haar studio gevuld was met collega's. "Ik heb meer dan 60 jaar gewerkt en eigenlijk wil ik ook niets anders." Daarop draaide ze het nummer Don't wanna say goodbye van The Raspberries, "want ik wil ook geen gedag zeggen."

Ook bedankte ze een rits vaste luisteraars: "Gert, Lammie, Regina, Louise, Jacqueline, Ton, Sjaak, Wim en al die andere luisteraars. Ik ga jullie ongelooflijk missen."

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke!

De Nooij was op haar 12e al voor het eerst op de radio te horen, als omroepstem bij het padvindersprogramma Hoort Zegt Het Voort. Zes jaar later klopte ze aan bij zeezender Radio Veronica, waar ze vanaf 1962 begon met presenteren, als eerste vrouwelijke radio-dj van Nederland.

Ze presenteerde onder meer ochtendprogramma Koffietijd en het experimentele programma Parels voor de Zwijnen. De bekende jingle "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke!" wordt nog altijd in haar programma's gebruikt.

In de jaren 80 en 90 was De Nooij met name bekend van haar televisiewerk. Sinds 2010 is ze weer op de radio te horen, met haar Omroep Max-middagshow op NPO Radio 5. Vorig jaar werd gevierd dat De Nooij zestig jaar op de radio te horen was. Dit voorjaar zei ze nog niet aan stoppen te denken: "Ik heb absoluut geen zin om thuis te gaan zitten met twee katten en een waterschildpad."

Deze week verscheen een documentaire die De Nooij maakte over haar vroegere hartsvriendin Jomanda, die als 'medium' bekendheid genoot in de jaren 90, maar tegenwoordig in Canada woont. Daar heeft De Nooij haar opgezocht.

Prijzen

Het radio-icoon is meermaals onderscheiden met allerlei prijzen. In 2016 werd ze onderscheiden met een Marconi Oeuvre Award, twee jaar later volgde een andere prestigieuze oeuvreprijsn de Ere-Zilveren Reissmicrofoon. Dit voorjaar kreeg ze de Media Oeuvre Award 2021.

Begin volgend jaar zal een feestelijke afscheidsuitzending plaatsvinden. Daar wordt later meer over bekend.