Bestuurder spoorloos na crash dure Ferrari op de A1

De politie heeft vannacht op de snelweg A1 ter hoogte van Naarden-Vesting een gecrashte, peperdure auto aangetroffen. Van de bestuurder ontbreekt elk spoor.

De auto, een Ferrari 812 Superfast, is een van de duurste auto's die in Nederland te koop is. De auto is nieuw verkrijgbaar vanaf 434.596 euro.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, meldt NH Nieuws. De politie zegt na een melding van een ongeluk snel naar de plek op de A1 te zijn gereden, maar trof daar geen bestuurder meer aan. Het is ook niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Niet alleen de auto, ook een vangrail raakte beschadigd.

Tijdens de berging van de auto moest het verkeer omrijden via de afrit Naarden-Vesting. Inmiddels is de A1 weer open.