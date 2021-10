Wekdienst 30/10: 'Klimaattrein' vertrekt naar Glasgow • NK afstanden in Thialf

Goedemorgen! In Den Haag is er vandaag een stille tocht voor de Poolse man die vorige week maandag onder een tram kwam. En schaatsliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de NK Afstanden en de tweede wereldbekerwedstrijd shorttrack.

Het weer: trek een goede jas aan want in het hele land kan er een bui vallen. Pas later vanmiddag wordt het droog. De temperatuur blijft vrij zacht met zo'n 12 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Aan de kust waait het vrij stevig.