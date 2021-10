Vijftien jaar cel voor doodschieten Curaçaose politicus Almier Godett

De rechtbank op Curaçao heeft een celstraf van 15 jaar opgelegd voor het doodschieten van de Curaçaose politicus Almier Godett. De 39-jarige Godett werd begin maart bij een ruzie doodgeschoten, een kleine twee weken voor de parlementsverkiezingen op het eiland.

Het Openbaar Ministerie had achttien jaar geëist. Almier Godett was de nummer 4 op de lijst van de nieuwe partij Trabou pa Kòrsou (TPK) en de neef van de bekende oud-politicus Anthony Godett. Hij werd doodgeschoten nadat hij probeerde te bemiddelen bij een familieruzie waarbij zijn broer was betrokken.

De dader, Michael M., kreeg niet alleen een celstraf, maar moet ook een schadevergoeding betalen aan de familie van Almier Godett. Het gaat om bijna 50.000 Antilliaanse gulden (25.000 euro).