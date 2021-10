'Gemeenten willen dat Tweede Kamer ingrijpt bij afhandeling toeslagenaffaire'

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met de nieuwe kabinetsplannen voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. In een brief van de VNG aan de Kamer staat dat de aanpak van het kabinet "meer kwaad dan goed doet", schrijft Trouw.

De VNG verwijst in de brief naar een nieuwe regeling voor gedupeerden die nu nog niet worden geholpen. Die regeling is bedoeld voor drie extra doelgroepen: kinderen en ex-partners van gedupeerde ouders, en mensen die met andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag in de problemen kwamen.

De vereniging vindt dat het kabinet met de aanvulling opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken, schrijft de krant. De gemeenten hebben dan ook "fundamentele bezwaren" en zeggen dat ze voor de nieuwe regelingen "de verantwoordelijkheid niet te kunnen of willen dragen".

De gemeenten zouden er de afgelopen maanden bij de demissionaire regering op hebben aangedrongen om eerst de lopende hersteloperatie, de zogenoemde Catshuisregeling, op orde te krijgen. "Tienduizenden gedupeerde ouders wachten op een integrale beoordeling, met nog geen perspectief op hoelang zij nog moeten wachten", schrijft de VNG.

Elke nieuwe regeling leidt volgens de vereniging tot onrust bij gedupeerden, die gemeentemedewerkers veelal niet weg kunnen nemen omdat er veel onduidelijk is.

Kritiek van RvS en Nationale Ombudsman

Eerder waren de Raad van State en de Nationale Ombudsman al zeer kritisch op de afhandeling van de toeslagenaffaire. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, zei eerder over de extra regelingen dat deze ondoordacht zijn en fouten op de loer liggen. Er zou sprake zijn van "een wirwar aan regelingen".

Eerder kwam het kabinet met de zogenoemde Catshuisregeling, waardoor slachtoffers in de affaire recht hebben op 30.000 euro compensatie. De afwikkeling van de Catshuisregeling verloopt tot dusver zeer moeizaam.