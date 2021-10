Verkrachtingszaak 11-jarig meisje zwengelt discussie over abortus aan in Bolivia

De zaak van een 11-jarig meisje dat in Bolivia werd verkracht door een familielid en zwanger raakte, leidt daar tot een felle discussie over abortus. De krant The Guardian schrijft dat het meisje werd misbruikt door de 61-jarige vader van haar stiefvader. Ze woonde samen met haar zussen bij de man, omdat haar ouders vanwege werk in de hoofdstad La Paz verbleven. De man zit vast voor zijn misdaden, schrijft de krant.

Het meisje zou aanvankelijk abortus hebben willen laten plegen, totdat de katholieke kerk in Bolivia zich in de zaak mengde. In Bolivia mag sinds 2014 bij wet een zwangerschap worden afgebroken, als die een gevolg is van verkrachting of incest. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de kerk het meisje en haar moeder hebben overgehaald om de zwangerschap alsnog te voltooien.

Een woordvoerder van de kerk zegt dat ze "de maatschappelijke plicht hebben om het leven van zowel de baby als de moeder veilig te stellen". Mensenrechtenorganisaties zeggen daarentegen dat er sprake is van manipulatie door de kerk en dat de mensenrechten van het 11-jarige meisje worden geschonden.

'Cultuur van verkrachtingen'

Nadia Cruz, een ombudsvrouw voor mensenrechten in Bolivia, heeft aangekondigd strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen het aartsbisdom van Santa Cruz, de moeder van het meisje en de medische staf van het ziekenhuis in Santa Cruz waar het meisje aanvankelijk verbleef vanwege schending van de zorgplicht en mensenhandel met het oog op gedwongen zwangerschap.

Mensenrechtenorganisaties spreken van een 'cultuur van verkrachtingen' in het Latijns-Amerikaanse land. Actiegroep La Casa de la Mujer stelt dat er in 2020 bijna 40.000 minderjarige meisjes zwanger raakten. De gemiddelde leeftijd waarop zij zwanger werden is 15 jaar.