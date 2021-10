Zeldzame Romeinse beelden gevonden ten noordoosten van Londen

De hoofdarcheoloog van het onderzoek spreekt van een "zeer uitzonderlijk vondst" in Groot-Brittannië. "Eén hoofd of een deel van de schouders vinden zou al verbazingwekkend zijn, maar drie Romeinse hoofden aantreffen is helemaal bijzonder", zegt onderzoeker Rachel Wood. "Het is een bijzondere ervaring om letterlijk in de ogen te kijken van personen uit het verleden."

De bustes zijn naar een onderzoekscentrum overgebracht. Daar worden ze schoongemaakt en verder onderzocht.

Duizend archeologen

De aanleg van de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Londen en Birmingham heeft al meerdere historische vondsten opgeleverd. In totaal werken duizend archeologen op ruim zestig locaties langs de spoorlijn in aanbouw. In de buurt van het Euston Station in Londen werden al ruim 50.000 skeletten ontdekt. In Birmingham werden 6500 lichamen gevonden op een 18e-eeuwse begraafplaats.

De bouw van de hsl-verbinding moet in 2033 klaar zijn. Na oplevering moet de reistijd tussen Londen en Birmingham zijn teruggebracht van 82 naar 49 minuten. Later moet de spoorlijn worden verlengd naar Manchester en Leeds in het noorden van Engeland.