Minder meldingen huiselijk geweld in eerste helft van dit jaar

De meeste meldingen komen binnen via de politie: ongeveer twee derde. Adviezen worden vaker gegeven aan andere professionals, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs. Dan gaat het bijvoorbeeld om vermoedens van kindermishandeling en vraagt iemand zich af wat hij of zij moet doen.

In meer dan de helft van de gezinnen waar sprake is van kindermishandeling of partnergeweld gaat het geweld door na een melding bij Veilig Thuis, bleek vorig jaar november uit onderzoek.

Een herkenbare situatie voor de toen 21-jarige Kim. Zij werd jaren mishandeld, vertelde ze eerder in deze video: