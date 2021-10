Facebook gaat door onder de naam 'Meta'

Facebook heeft een nieuwe naam: Meta. Zo gaat het moederbedrijf heten waar bekende apps als Instagram, WhatsApp én Facebook zelf onder komen te vallen. Dat heeft topman Mark Zuckerberg vanavond bekendgemaakt.

De naamsverandering moet benadrukken dat het bedrijf méér is dan sociale media en inzet op het ontwikkelen van de metaverse. Tegelijkertijd komt het op een moment dat Facebook enorm onder vuur ligt door een grote reeks publicaties die inzoomen op wat er allemaal misgaat binnen het bedrijf, gevoed door documenten van klokkenluider Frances Haugen. Deze week alleen al zijn er tientallen artikelen gepubliceerd.

Volgende hoofdstuk

In een zogeheten oprichtersbrief schrijft Zuckerberg "dat we aan het begin staan van het nieuwe hoofdstuk van het internet en het volgende hoofdstuk van ons bedrijf". Volgens het bedrijf kan het woord 'meta' ook wel worden vertaald als "verder gaan", wat weer de ambitie van het concern symboliseert. "Voor mij symboliseert dat er altijd meer is om te bouwen, er is altijd een volgend hoofdstuk", schrijft Zuckerberg hier zelf over.

In de nieuwe visie staat de metaverse dus centraal. Dit is vooralsnog vooral een concept, waar veel over wordt nagedacht. Het idee is dat waar het internet nu vooral 2D wordt beleefd, via platte schermen, dat dit in de metaverse driedimensionaal zal zijn. Dat kan via allerlei apparaten, maar het wordt vaak in verband gebracht met virtual reality en augmented reality. Facebook wil er miljarden inpompen en is van plan duizenden mensen in Europa aan te nemen die eraan gaan werken.

De afgelopen jaren is Facebook haast synoniem geworden met problemen - variërend van privacyschandalen, desinformatie tot haatzaaien. De merknaam is in feite beschadigd geraakt. Door een nieuw naam op de gevel te plakken, wordt 'Facebook' minder belangrijk gemaakt. Weliswaar blijft de app onder de naam bestaan, maar de nieuwe toekomst is er niet meer aan verbonden.

De vraag is echter óf dat Meta - of Facebook - ook echt gaat helpen. Facebook als naam blijft bestaan en bij de eerdere naamverandering van bijvoorbeeld Google naar Alphabet bleef het bedrijf in de volksmond gewoon Google heten.

Merknaam 'Mark Zuckerberg'

Daarnaast speelt in het geval van Facebook ook nog iets anders mee. Welke naam het nieuwe moederbedrijf ook had gekregen, de naam van topman Mark Zuckerberg blijft er ook aan verbonden.

En gezien zijn invloed op het concern en naamsbekendheid, is het de vraag of de merknaam 'Mark Zuckerberg' niet net zo beschadigd is geraakt. Vertrekken, iets wat is gesuggereerd door de invloedrijke techjournalist- en opiniemaker Kara Swisher, is hij niet van plan.