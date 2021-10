Grote brand bij Arriva in Doetinchem onder controle, waterstofbus in vlammen op

Er klonken tijdens de brand af en toe harde knallen in de loods, dit zouden vooral ontploffende banden zijn geweest, meldt Omroep Gelderland. Het explosiegevaar was al snel geweken, maar de brandweer riep iedereen alsnog op om niet naar de brand te komen kijken. Iedereen heeft de loods van Arriva op tijd verlaten. Er zijn geen slachtoffers of gewonden gevallen, zo bevestigt de brandweer.

Volgens Omroep Gelderland was de waterstofbus pas deze week aangekomen in de Achterhoek. "Het is niet leuk dat de splinternieuwe en eerste waterstofbus is afgebrand", zegt een woordvoerder van Arriva. "Maar we vinden het belangrijker dat iedereen in veiligheid is en niemand gewond is geraakt."

De oorzaak van de brand is niet bekend en wordt nog onderzocht.