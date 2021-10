Poetin geeft opdracht gasvoorraden Europa aan te vullen

President Poetin heeft het Russische staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven om de gasvoorraden in West-Europa aan te vullen met Russisch gas, zodra de binnenlandse reserve-opslag weer op peil is. Naar verwachting is dat uiterlijk 8 november het geval.

Poetin verwacht dat door het extra Russische gas de prijzen op de Europese energiemarkt worden getemperd. De gasprijs wordt in Europa opgedreven door het afbouwen van de gaswinning in Groningen, de groeiende vraag door de naderende winter en de toenemende economische activiteit na het versoepelen van de coronamaatregelen. Ook zijn de gasvoorraden in Europa kleiner dan andere jaren vanwege de afgelopen strenge winter.

Nord Stream 2

Tot nu toe heeft Gazprom, ondanks de dringende verzoeken daartoe, nauwelijks gas gepompt naar de Europese opslagfaciliteiten. Volgens critici beperkt Moskou de levering om snel goedkeuring te krijgen voor de ingebruikname van de nieuwe en omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die via de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt.

Op de pijplijn is veel kritiek. De VS en sommige EU-landen zeggen dat Europa te afhankelijk wordt van het Russische gas, waardoor de Russen het kunnen gebruiken voor politieke manipulatie. En Oekraïne is kwaad omdat het inkomsten misloopt doordat de pijplijn niet door dat land is aangelegd. Voorheen bracht Oekraïne een heffing in rekening voor de doorvoer van gas.

Poetin heeft steeds ontkend dat Rusland deze herfst minder gas levert. Volgens hem komt het land zijn contractuele verplichtingen na en levert het zelfs meer gas dan aanvankelijk was afgesproken.