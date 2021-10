130 jaar oude Gelderse scheepswerf failliet verklaard, personeel op straat

Scheepswerf De Hoop uit het Gelderse Tolkamer is bankroet. De rechtbank heeft deze week het faillissement uitgesproken. De werf was sinds 1889 in het dorp gevestigd.

De inwoners van Tolkamer zijn geëmotioneerd door het nieuws. In de afgelopen 130 jaar hebben er vele generaties gewerkt, schrijft Omroep Gelderland. "Ik vind het heel erg, vooral voor het personeel, vooral in deze tijd nu. Echt heel triest", zegt een man die op zijn fiets bij de werf komt kijken.

Bij De Hoop waren 97 mensen werkzaam, zij verliezen allemaal hun baan. De personeelsleden zijn gisteren ingelicht, laat het bedrijf weten.

Sirene van de werf

"Wat moeten de mensen hier nu?", vraagt een inwoner. "Nu moeten ze een uitkering aanvragen, zitten ze ook niet op te wachten." Een ander, die 48 jaar op de werf heeft gewerkt, zegt tegen de regionale omroep: "Het doet pijn, echt waar. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt. Maar ja, het is niet anders."

Wat de inwoners van Tolkamer ook gaan missen is de sirene van de werf, die het begin en einde van de werkdag en de lunchpauze voor het personeel aankondigde en in heel het dorp was te horen. "Vijf voor half acht, half acht, vijf voor twaalf, twaalf uur en kwart over vier", dreunt de man op die er bijna een halve eeuw heeft gewerkt.

De scheepswerf kon het hoofd niet meer boven water houden, mede door de pandemie. "De Hoop is heel erg hard geraakt door de coronacrisis", zegt Patrick Janssens, de eigenaar van de werf. "Dat heeft vooral te maken met het feit dat we net voor die crisis druk bezig waren met de bouw van cruiseschepen, en die sector is juist heel hard geraakt."

Of er een doorstart komt, weet Janssens nog niet. Hij wil eerst de lopende zaken afwikkelen. "Op dit moment is daar echt heel weinig concreets over te zeggen. We willen ook geen valse hoop wekken en ook niet dat mensen gaan zitten wachten op iets dat toch niet komt."