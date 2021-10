Pools slachtoffer van tramaanrijding in Den Haag was dronken

De Poolse man die vorige week in de Haagse wijk Ypenburg om het leven kwam nadat hij door een tram werd aangereden, was dronken. Hij had een alcoholpromillage van 3,6, meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep West.

Een dergelijk promillage betekent volgens het Trimbos-instituut dat iemand minstens 15 glazen alcohol op heeft. Ter vergelijking: het is verboden om een auto te besturen met een promillage van 0,5 of hoger.

Volgens het OM is de 39-jarige man voor de tram geduwd door een 15-jarige jongen uit Den Haag. Deze verdachte zit voorlopig vast.

Twee anderen vrijgelaten

Twee andere Hagenaars van 15 en 18 zijn vrijgelaten, omdat volgens het OM duidelijk is dat zij de man niet geduwd hebben.

Een van de advocaten in de zaak, niet de raadsman van de hoofdverdachte, zegt dat de jongen die de man duwde uit afweer heeft gehandeld. Zijn cliënt heeft gezegd dat de man dronken was en hen lastigviel. Op zeker moment zou de Pool met zijn vinger in de borst van de hoofdverdachte hebben geprikt.

"Op dat moment was die jongen dat kennelijk zat, hij maakt een afwerende of wegslaande beweging met zijn arm. Die man raakt uit balans en valt achterwaarts op het spoor", aldus de raadsman.

Het OM verdenkt de jongen die heeft geduwd van doodslag.