Bestuurder opgepakt in Maarsen na achtervolging van tientallen kilometers

Na een achtervolging van Den Haag naar Maarssen is het de politie gelukt om een auto die gevaarlijk reed te laten stoppen. Bij de actie waren volgens getuigen zeker vijftien politieauto's en een politiehelikopter betrokken.

De politie meldt dat de bestuurder in Den Haag opviel door "zeer gevaarlijk rijgedrag". Volgens lokale media probeerde de automobilist aan de politie te ontkomen door met snelheden tot 190 kilometer per uur over de A12 naar Utrecht te rijden, een afstand van tientallen kilometers. Daarna zou hij de ring van Utrecht zijn opgereden.

In een woonwijk in Maarssen lukte het om de auto te laten stoppen. De 29-jarige bestuurder is opgepakt.

Illegaal vuurwerk

Lokale media meldden dat de politie in de auto illegaal vuurwerk vonden. Het zou gaan om het knalvuurwerk Cobra6. Tijdens de achtervolging heeft de verdachte mogelijk ook iets uit het autoraam gegooid.

De politie was volgens lokale media nog lang bezig met onderzoek in en rond de auto.