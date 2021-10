Tieners die 150 graven vernielden in 's-Gravenzande krijgen tachtig uur werkstraf

De straf ligt iets hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat de jongens een werkstraf kregen van 80 uur, maar wilde dat dertig uur daarvan voorwaardelijk waren. De straf die de rechter heeft opgelegd is echter onvoorwaardelijk. Waarom de straf hoger is uitgevallen, is niet bekend. De zitting was besloten vanwege de leeftijd van de jongens.

Ook over het motief van het tweetal is niks bekendgemaakt. "We kunnen alleen zeggen dat de persoonlijke omstandigheden van de verdachten een belangrijke rol spelen", aldus een woordvoerder van de rechtbank Den Haag tegen Omroep West.