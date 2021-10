NCTV: honderden tieners radicaliseren door extremistische ideologie

Een paar honderd jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar vormen volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een veiligheidsdreiging uit rechts-extremistische hoek. Over deze trend, het zogenoemde accelerationisme, schrijft de NCTV in een nieuwe dreigingsanalyse.

Een aanslag in Nederland door geradicaliseerde personen met jihadistisch of rechts-extremistisch gedachtengoed is voorstelbaar, meldt de NCTV. Maar het huidige dreigingsniveau hoeft niet te worden verhoogd.

De jihadistische dreiging tegen Nederland is onveranderd en wordt nog steeds als grootste terroristische dreiging beschouwd. Daarnaast wordt er nu ook specifiek gewezen op de aantrekkingskracht van een nieuwe internationale beweging, het rechts-extremistische accelerationisme.

Tieners

"Het is vooral de geweldsverheerlijking waar we ons zorgen over maken en de jonge leeftijd van de betrokkenen. Het gaat om een paar honderd mensen", zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. "Het is geen groep, heeft geen structuur."

Sociale media spelen een grote rol, benadrukt Aalbersberg. "De radicalisering vindt plaats op slaapkamertjes, achter een gesloten deur, achter een scherm waar ze veel zitten. Zij maken deel uit van een hele grote beweging die dezelfde taal gebruikt en elkaar ook via gaming vindt, legt Aalbersberg verder uit.

Behalve de jonge leeftijd valt op dat relatief veel van deze jongeren lijken te kampen met psychische problemen en een klein sociaal vangnet. Binnenkort start de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak tegen twee 19-jarige Nederlandse jongens die zich zouden hebben aangesloten bij zo'n accelerationistische organisatie: The Base.

Het accelerationisme is een rechts-extremistische ideologie. Aanhangers verheerlijken en rechtvaardigen terroristisch geweld om een rassenoorlog uit te lokken. Daarmee willen ze chaos creëren in de samenleving. Het huidige politieke bestel zou dan vervangen moeten worden door een witte (nationaalsocialistische) etnostaat, zo omschrijft de NCTV.

Deze ideologie heeft de afgelopen twee jaar al geleid tot terroristische geweldsdaden of -plannen in westerse landen. Er wordt rekening gehouden met aanslagen met steek- en vuurwapens en explosieven. Daarbij richten ze zich waarschijnlijk op verschillende doelwitten: evenementen, bewindspersonen, joodse en islamitische gemeenschappen of de vitale infrastructuur.

Extreem-links

De NCTV wijst verder op een opmars van links-extremistisch geweld in ons omringende landen en kijkt daarbij vooral naar de ontwikkelingen in Duitsland. Het geweld uit die hoek wordt in Duitsland gewelddadiger en professioneler. "Waar tot voor kort vooral sprake was van demonstraties, organiseren links-extremisten zich tegenwoordig in toenemende mate in kleinschalige cellen, van waaruit geweld wordt gebruikt tegen de politie en staatsinstellingen", schrijft de NCTV.

Het geweld richt zich vaker op extreem-rechtse personen. En opvallend zijn, volgens de NCTV, de aanvallen op vitale infrastructuur en brandstichtingen bij bedrijven. Momenteel loopt er onderzoek naar de contacten tussen Nederlandse links-extremisten en Duitse. "Dergelijke relaties kunnen bijdragen aan een verharding van de doorgaans primair activistische extreem-linkse scene in Nederland", aldus de NCTV.