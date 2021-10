Politie betaalde 1,8 miljoen euro voor overname Amber Alert

De politie heeft 1,8 miljoen euro betaald voor de overname van de merknamen Amber Alert en Vermist Kind Alert. Dat meldt Vrij Nederland op basis van een brief van de oprichter van de signaleringsdienst aan de Tweede Kamer. Het document is ook ingezien door de NOS.

Het geld is betaald terwijl er volgens het blad geen duidelijk bewijs is dat Amber Alert daadwerkelijk leidt tot de opsporing van vermiste kinderen. Daarbij komt ook nog dat de politie zelf jaarlijks tientallen miljoenen tekortkomt om aan zijn wettelijke taken te voldoen.

Amber Alert-oprichter Frank Hoen slaakte begin dit jaar een noodkreet toen de politie bekendmaakte zijn systeem niet meer te willen gebruiken. Hij probeerde het nut ervan te onderstrepen: "In de 1040 keer dat het Amber Alert-systeem ingezet werd, werd het kind in 94 procent van de gevallen veilig terug thuisgebracht."

Onderzoek naar Amber Alert is moeilijk

De Amerikaan Timothy Griffin, professor criminologie aan de Universiteit van Nevada en Amber Alert-specialist, zet daar vraagtekens bij. "Die getallen zijn het percentage kinderen dat weer wordt gevonden, dat is niet hetzelfde als Amber Alerts 'succes'", zegt hij tegen Vrij Nederland. "Het is dankzij goed politiewerk dat kinderen veilig terugkeren, niet per se dankzij het alarmeringssysteem." Het percentage ligt volgens hem een stuk lager: op 25 procent.

In Nederland is er nooit systematisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Amber Alert. Zo'n studie zou vrij moeilijk zijn, erkennen ook het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie tegen het tijdschrift. "De alarmeringen worden niet op zichzelf staand ingezet, maar als onderdeel van een totaal aan middelen."

Hoen erkent dat nu tegenover de NOS. "We weten dat het een effectief middel kan zijn en vaak ook is, maar het is geen wondermiddel. Het is heel belangrijk dat het samen met andere opsporingsmiddelen wordt gebruikt en dat het snel wordt ingezet. Het komt uiteindelijk altijd neer op goed politiewerk."

Politici beïnvloed door lobby

De politie maakte in april bekend te stoppen met Amber Alert. Er lag een plan om het eigen systeem Burgernet te gaan gebruiken bij vermissingen van kinderen. Dat plan werd door de Tweede Kamer tegengehouden. Vooral JA21-leider Joost Eerdmans gaf tegengas: hij vroeg om een "warme overdracht".

Er waren in de Kamer vooral zorgen dat het verdwijnen van de naam nadelig zou uitpakken voor het aantal opsporingen. Vrij Nederland schrijft dat kritische Kamerleden beïnvloed waren door de lobby van oprichter Hoen en zijn argumenten voor het behoud van de dienst nagenoeg kritiekloos overnamen en in de Kamer gebruikten.

Vanaf 23 november worden de alarmberichten uitgestuurd via Burgernet, maar nog steeds onder de naam Amber Alert. De 1,8 miljoen euro gaat volgens Hoen volledig naar de Stichting Amber Alert en is onder meer bedoeld om de transitie goed te laten verlopen.