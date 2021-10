Consumentenbond: hypotheekadviseurs verkopen onnodige serviceabonnementen

Hypotheekadviseurs verkopen regelmatig onnodige diensten in de vorm van een serviceabonnement, zegt de Consumentenbond. Het zijn meestal diensten waar consumenten sowieso al recht op hebben. "Het is veelal gebakken lucht of een nonsensdienst", stelt de bond.

De bedrijven bieden abonnementen aan voor nazorg of als aanvulling op het verstrekte hypotheekadvies. Dat blijkt uit onderzoek van de bond samen met een hypotheekadviesbureau dat zelf geen abonnementen aanbiedt. De kosten voor dergelijke abonnementen lopen uiteen van 7 euro tot 50 euro per maand.

'Ronduit gebakken lucht'

Bijna alle servicecontracten bieden diensten als het beheer van de hypotheek, het beantwoorden van vragen of het wijzigen van klantgegevens en het doen van een nieuw rentevoorstel wanneer de rentevastperiode afloopt. Volgens de Consumentenbond vallen deze diensten onder de wettelijke zorgplicht. "Consumenten moeten dat dus sowieso krijgen, zónder aanvullend abonnement en zonder bijbetaling."

Andere diensten zoals 24 uur per dag bewaking van de hypotheek, toegang tot een veilige online omgeving, en het aanmaken van een klantprofiel noemt de bond "ronduit gebakken lucht". "Consumenten gooien hiermee jarenlang geld weg voor een nutteloze dienst", zegt directeur Sandra Molenaar. Ze vindt het misleidend, "want als je toch iets wezenlijks wilt veranderen aan je hypotheek, dan betaal je ook met zo'n abonnement vaak nog advieskosten".

Overigens vindt de Consumentenbond niet dat alle abonnementen zinloos zijn. "Bijvoorbeeld een periodiek onderhoudsgesprek en het verzorgen van de belastingaangifte kunnen wel waardevol zijn. Dat geldt ook voor onder andere hulp bij (extra) aflossen, een vervallen risico-opslag en een WOZ-bezwaar."

De Consumentenbond wil dat de adviseurs duidelijk vermelden wat zulke abonnementen inhouden en wat de kosten zijn. Ook wil de bond dat helder wordt waar consumenten recht op hebben zonder een abonnement.

Reacties adviseurs

De belangenvereniging onderzocht achttien abonnementen van zeven grote hypotheekadviesketens: De Hypotheekshop, De Hypotheker, Huis & Hypotheek, Hypotheek Visie, Financieel Fit Groep (voorheen De Hypotheekadviseur), Financieel Zeker en Van Bruggen Adviesgroep. Ook bekeek de bond de abonnementen van grote intermediairs als Heilbron, Veldsink Advies en Zicht en kleinere advieskantoren. De bond kreeg meldingen van consumenten die zich onder druk gezet voelden om dergelijke abonnementen af te sluiten.

Niet alle onderzochte instanties hebben gereageerd op vragen van de Consumentenbond. De Hypotheker, Huis & Hypotheek zeggen tegen de bond dat de serviceabonnementen nog wel bestaan, maar zeer beperkt worden aangeboden en afgesloten. De Hypotheker heeft na vragen van de bond de abonnementen van de landelijke site verwijderd.

Intermediair Heilbron zegt een verplicht abonnement voor 'beheer en administratie' van de hypotheek aan te bieden. Tegen de bond stelt de intermediair dat er voor een abstracte omschrijving is gekozen na verschillende samenwerkingen en overnames. De dienstverlener zegt met een andere vorm te komen waarin diensten beter worden uitgelegd.

Intermediair Zicht heeft wel duidelijk vermeld wat de diensten inhouden en wat de kosten zijn. Er wordt volgens de Consumentenbond duidelijk vermeld welke diensten onder kosteloze nazorg vallen.