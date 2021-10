Mega-order voor Tesla: autoverhuurder koopt 100.000 elektrische auto's

Een opsteker voor Tesla: de Amerikaanse autoverhuurder Hertz heeft een mega-order geplaatst voor de levering van 100.000 elektrische auto's. Hoeveel het autoverhuurbedrijf voor de Tesla's betaalt, is niet bekendgemaakt.

Persbureau AP denkt dat de waarde van de deal meer dan 4 miljard dollar bedraagt: elk Model 3-exemplaar is goed voor zo'n 40.000 dollar.

Door de aankoop steeg het aandeel Tesla op de beurs met bijna 10 procent. Hiermee is het bedrijf nu meer dan een biljoen (duizend miljard) dollar waard, omgerekend zo'n 860 miljard euro.

Oplaadinfrastructuur

In een interview met AP zegt de interim-topman van Hertz, Mark Fields, dat de eerste Tesla's al binnenkomen bij verschillende bedrijfslocaties. De eerste exemplaren kunnen naar verwachting komende maand worden gehuurd.

Hertz kondigde ook aan dat het investeert in eigen oplaadapparatuur: voor eind volgend jaar moeten er 3000 laadpunten beschikbaar zijn in de VS en Europa.

Hertz kwam eerder dit jaar nog uit een faillissement in Noord-Amerika. De nieuwe eigenaren van het bedrijf zouden van plan zijn om de gehele vloot van 440.000 voertuigen te verduurzamen. De aankoop van 100.000 Tesla's is daarbij een grote stap.