Ondanks verbod stoten schepen nog steeds schadelijke stoffen uit in Flevoland

Hoewel de uitstoot van sommige stoffen officieel nog is toegestaan door de inspectie, zien schippers zelf ook de gevaren. Begin 2020 schreef binnenvaartschipper Ton Quist al een open brief aan onder meer de provincie Flevoland. "Wij mogen voor de kust van Flevoland ontgassen, waarbij we zeer kankerverwekkende stoffen uitstoten. Stoffen die schadelijk zijn voor ons als bemanning, maar ook voor de mensen aan de wal en het milieu", stond erin. Hij zegt geen reactie te hebben gekregen van de provincie.

Quist vindt dat er snel meer speciale ontgassingsinstallaties moeten komen. Bij zo'n installatie kunnen gevaarlijke stoffen veilig worden opgevangen en verwerkt. Ook moet er volgens hem krachtiger landelijk beleid komen. "Als ik een liter nafta met een plantenspuit aan dek sta te vernevelen, krijgt ik meteen een proces-verbaal als de autoriteiten dat constateren. Maar als ik 8000 kuub naftadampen de lucht in blaas, dan staat iedereen naar me te zwaaien en wenst me een goede vaart."

Hoogleraar Harry Geerlings van de Erasmus Universiteit in Rotterdam deed eerder onderzoek naar het ontgassen van schepen. Hij beaamt dat er meer moet gebeuren om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. "Het grootste probleem is dat er te weinig ontgassingscapaciteit is. De situatie is nu dat een schipper die ergens gelost heeft, weer naar een ander punt in Nederland zou moeten varen om daar te ontgassen. Dat is hartstikke kostbaar. Daarom neemt zo'n schipper liever het risico om toch varend te ontgassen. Zeker omdat er zo weinig wordt gehandhaafd. De overheid zou prioriteit moeten geven aan het uitbreiden van de capaciteit en meer moeten handhaven."