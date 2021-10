Amnesty International vertrekt uit Hongkong vanwege veiligheidswet

Amnesty International vertrekt na veertig jaar uit Hongkong. Voor het eind van het jaar zullen de twee kantoren van de mensenrechtenorganisatie sluiten, staat in een verklaring. Het besluit is het gevolg van de veiligheidswet die China vorig jaar zomer doorvoerde in de stad.

"Die wet maakt het mensenrechtenorganisaties onmogelijk om vrij te werken, zonder angst voor represailles van de overheid", laat de organisatie weten. "Het is steeds lastiger voor ons om te werken in zo'n instabiele omgeving." Bij de invoering van de wet sprak Amnesty International al van de grootste bedreiging voor de mensenrechten in de geschiedenis van de stad.

Politiek getinte liedjes

De veiligheidswet werd ingevoerd als reactie op de soms gewelddadige protesten tegen de autoriteiten. Door de wet is het nu in Hongkong verboden om te streven naar afscheiding en buitenlandse inmenging en "staatsondermijnende activiteiten" zijn eveneens niet langer toegestaan.

"Het patroon van invallen, arrestaties en aanklachten laat zien dat de autoriteiten de vaag omschreven wet kunnen gebruiken tegen wie ze maar willen", zegt Amnesty. "De wet is herhaaldelijk gebruikt om mensen tegen te werken die om wat voor reden dan ook de autoriteiten irriteren." De organisatie noemt daarbij het zingen van politiek getinte liedjes en discussies over mensenrechten in klaslokalen.

Tientallen organisaties opgeheven

Amnesty stelt dat de invoering van de veiligheidswet het einde heeft betekend voor zeker 35 organisaties. In augustus maakte de grootste vakbond van Hongkong bekend ermee op te houden. De Bond van Beroepsleraren, die een belangrijke rol speelde bij de prodemocratische protesten, besloot dat het werk onmogelijk was geworden door de enorme druk van de autoriteiten.