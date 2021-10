Nederlander (69) omgekomen bij Duitse bergwandeling

Een 69-jarige wandelaar uit Nederland is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen bij een bergwandeling. Tijdens een tocht in de buurt van de plaats Windeck, ten zuidoosten van Keulen, stortte de man door onbekende oorzaak zo'n 40 meter naar beneden.

De vrouw van het slachtoffer belde de nooddiensten, maar die reden aanvankelijk verkeerd door haar onduidelijke beschrijving van de plek van de val, melden lokale media. Toen ze bij de man arriveerden kon er niks meer worden gedaan dan zijn overlijden vaststellen. Reanimatie en de komst van een reddingshelikopter mochten niet meer baten.

De echtgenote is opgevangen door de Duitse slachtofferhulp.

Ook in Oostenrijk kwam dit weekend een persoon om het leven bij een bergwandeling. Een vrouw van 57 stortte bij Bad Gastein, tussen Innsbruck en Gaz, in een afgrond van 60 meter.

De vrouw was volgens de politie tijdens een rustpauze van het bergpad af gegaan om te poseren voor een foto. Daarbij verloor ze haar evenwicht en viel.