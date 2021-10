A50 van Heerde richting Apeldoorn dicht na ongeval met vijf auto's

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A50 tussen Heerde en Vaassen, waarbij er steeds aan gedeeltes van de weg wordt gewerkt. De eerste werkzaamheden begonnen in september en volgens de planning duurt dit nog tot 27 oktober. Tijdens de werkzaamheden is er in de nachten en weekenden maar één rijstrook beschikbaar in de richting Apeldoorn.

Door de wegwerkzaamheden zijn er al het hele weekend problemen op de weg. "Er staan al enkele dagen lange files omdat er maar één rijkstrook beschikbaar is", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Dat leidde gisteren ook al tot een ongeluk, toen botsten er drie auto's op elkaar."