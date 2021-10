Wekdienst 24/10: 40ste editie Rotterdamse marathon • Jan Wolkers Prijs uitgereikt

Wat heb je gemist?

Eenheden van de Colombiaanse politie en inlichtingendiensten hebben een van de meest gezochte kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. De autoriteiten maakten al zeven jaar jacht op Dairo Antonio Usuga, ook bekend als Otoniel.

President Duque van Colombia noemt de arrestatie de grootste klap die in deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. "Dit is alleen vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90", zei de president in een videoboodschap.

Ander nieuws uit de nacht:

Vrouw overleden na steekincident Den Bosch: Bij het incident, dat gisteren rond 19.30 uur in een huis plaatsvond, is ook een hond zwaargewond geraakt. Een 21-jarige vrouw uit Den Bosch is aangehouden.

Brand op containerschip voor Canadese kust: In twee van de containers die vlam hebben gevat, zitten licht ontvlambare en giftige stoffen. Het grootste deel van de bemanning van de Zim Kingston is vanwege het vuur geëvacueerd en er is een veiligheidszone ingesteld rond het schip. Bij de brand komen giftige gassen vrij en er drijven containers rond.

Casino verkoopt elf werken van Picasso om ruimte voor diversiteit te maken: Het Bellagio-hotel in Las Vegas heeft elf schilderijen en andere werken van Picasso verkocht voor 100 miljoen dollar (ruim 85 miljoen euro). Moederbedrijf MGM Resorts wil met de opbrengst een meer diverse collectie kopen, met meer werken gemaakt door vrouwen, mensen van kleur, lhbti-kunstenaars of kunstenaars met een handicap.

En dan nog even dit:

De Spaanse nieuwssite Jara y Sedal heeft een video gepubliceerd waarop de drie honden te zien zouden zijn die op La Palma uit door lava overstroomd gebied zijn gered. Ze zijn broodmager, maar maken een levendige, opgewekte indruk terwijl ze te eten en te drinken krijgen. De honden waren vorige week ineens spoorloos en het plan om ze met drones van het eiland te halen, bleek niet meer nodig.

Maar het blijft een raadsel wie er verantwoordelijk is voor de reddingsactie van de honden. De redders willen anoniem blijven, omdat het streng verboden was het door lava overstroomde gebied binnen te gaan. Als hun namen bekend worden, riskeren ze een hoge boete.

De beelden: